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Глава Генштаба России и председатель комитета начальников штабов ВС США провели переговоры

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Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону со своим американским коллегой, председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли. Как стало известно из сообщения Министерства обороны РФ 19 мая, инициатива беседы исходила от американской стороны.

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В российском военном ведомстве также указали, что во время разговора Герасимов и Милли обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес для двух стран, включая ситуацию на Украине.

15 мая пресс-служба Пентагона сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин рассказал о своих переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу украинскому коллеге Алексею Резникову и подчеркнул важность поддержания линий связи.

До этого, 13 мая, отмечалось, что министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых также обсуждалась ситуация на Украине. Остин «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета этой страны и усилий по содействию безопасности», а также призвал к немедленному прекращению конфликта.

2 мая помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы специальная военная операция по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

Ранее, 22 апреля, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не ожидают завершения российской спецоперации по защите Донбасса в ближайшие дни или недели. При этом он заметил, что у минобороны США нет конкретного прогноза сколько еще будет продолжаться спецоперация.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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