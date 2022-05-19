Байден запросил у сената одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО

Президент США Джо Байден запросил у руководства сената совет и согласие на одобрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно двум письмам, направленным президентом США, администрация Байдена подала конгрессу доклады о вступлении в НАТО, чтобы верхняя палата конгресса могла перейти к консультированию и согласованию данных заявок.

«Я направляю отчет о приеме Финляндской Республики в НАТО <...>», — говорится в письме. Аналогичный документ направлен относительно Швеции.

Ранее в этот день Байден заявил, что Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям членства в Североатлантическом альянсе. Он подчеркнул, что наличие двух новых членов НАТО на Крайнем Севере повысит безопасность альянса и углубит сотрудничество в сфере безопасности.

Накануне Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. При этом, по данным СМИ, Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. На следующий день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара проинформировала НАТО о решении сказать «нет» вступлению этих стран в блок.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Штаты уверены, что в конечном итоге Финляндия и Швеция получат эффективный процесс присоединения, а опасения Турции могут быть сняты.

18 мая президент Хорватии Зоран Миланович высказался против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он заявил о намерении проинструктировать постпреда Хорватии при НАТО Марио Нобило проголосовать против вступления Финляндии и Швеции в НАТО до того момента, пока не будет решен вопрос реформирования избирательного законодательства в Боснии и Герцеговине.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.