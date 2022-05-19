Две фуры столкнулись на трассе в Оренбуржье
В Северном районе Оренбургской области в результате столкновения двух фур пострадал один из дальнобойщиков. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла днем 19 мая на 1249-м км автодороги М-5 «Урал» Москва–Челябинск. Предварительно установлено, что один из водителей не соблюдал дистанцию во время движения и врезался в двигавшийся впереди автомобиль, пишет РИА «Оренбуржье».
Кабину Mercedes-Benz при ударе смяло. 46-летний водитель оказался зажат поврежденными конструкциями. Чтобы вызволить его, спасателям пришлось применить специнструмент.
«Сотрудники 21-й пожарно-спасательной части деблокировали пострадавшего», — цитирует сообщение областного МЧС 56orb.ru.
Дальнобойщик получил серьезные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются.