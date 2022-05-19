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Эксперт назвал техническим решение ЦБ о продаже части валют без ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Решение Центробанка России (ЦБ РФ) о продаже банками любой иностранной валюты, кроме доллара и евро, без ограничений с 20 мая является по большей части «техническим». Об этом 19 мая заявил «Известиям» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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«Судя по тому, что ЦБ объяснил это решение наличием у банков остатков иностранных банкнот, оно является по большей части техническим и позволит кредитным организациям реализовать эти остатки, невзирая на то что банкноты поступили в кассы банков до 9 апреля», — прокомментировал Бабин.

Как считает эксперт, реакция рубля на решение Центробанка была неоднозначной и произошедшие после сообщения о нем разнонаправленные колебания курса российской валюты связаны именно с этой новостью.

«Вероятно, более или менее распространенные валюты, которые могут пользоваться спросом у населения в виде наличности, — швейцарские франки, британские фунты и японские иены», — предположил он.

Ранее в этот же день доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что курс доллара и евро не зависит от решения Центробанка России смягчить порядок операций с иностранной валютой, поэтому инициатива регулятора продиктована скорее интересом к рынку наличной валюты.

19 мая Центробанк смягчил порядок операций с наличной валютой, и с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.

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