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Стоимость проезда в общественном транспорте увеличат в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле с 23 мая поднимут стоимость проезда в автобусах и маршрутках. Об этом ТагилСити.ру сообщили в управлении городским хозяйством.

«Подорожание составит 1 рубль, с понедельника услуги проезда в общественном транспорте будут стоить 22 рубля», — рассказали изданию.

Тарифы согласованы между перевозчиками и региональной энергетической комиссией. При этом транспортники хотели обосновать подорожание до 30 рублей.

Ранее в мае урбанисты спрогнозировали неминуемый рост цен на проезд в общественном транспорте Ставрополя. Перевозчики уже столкнулись с резким подорожанием запчастей даже отечественного производства.

В конце марта «Известия» сообщали, что Общероссийское объединение пассажиров попросило премьер-министра России Михаила Мишустина рекомендовать главам субъектов заморозить цены на проезд в общественном транспорте на шесть месяцев. Инициативу также направили полномочным представителям президента РФ во всех восьми федеральных округах. При этом в ряде городов России в этом году уже начали повышать цены на проезд или анонсировали такие планы.

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