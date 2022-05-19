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Маммограф за 13 млн рублей поступил в сельскую больницу Башкирии

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В больницу села Зилаир в Башкирии поступил современный цифровой маммограф стоимостью 13 млн рублей. Об этом сообщает республиканский минздрав.

По данным ведомства, аппарат уже установлен и введен в эксплуатацию. Он позволяет поворачивать штатив на любой угол, а автофиксация дуги при ее вращении облегчает работу медиков.

По словам главврача больницы Ильдара Хамитова, которые приводит «МедиаКорСеть», рак молочной железы прочно удерживает первое место среди онкозаболеваний. Однако он поддается полному лечению, если выявить его на начальной стадии. Маммография позволяет обнаружить изменения в молочной железе на самой ранней стадии.

Закупка произведена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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