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Банкам запретят навязывать заемщикам страховые следующие 6 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россиянам улучшат условия кредитного страхования с 1 марта 2023 года. С этой даты планируется вступление в силу постановления правительства, которое установит более прозрачные условия взаимодействия банков и страховщиков. По новым требованиям, заемщики смогут самостоятельно выбирать страховую компанию при оформлении займа, а также менять ее во время действия кредитного договора без ухудшения условий по нему.

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Банки будут обязаны принять полис страховщика, если его кредитный рейтинг в одном из четырех российских агентств («Эксперт РА», АКРА, НКР, НРА) находится на уровне «А-» и выше, и не смогут навязывать полисы определенной компании.

Доработанный проект постановления повторно разместили на федеральном портале regulation 19 мая. В нем уточнили сроки действия документа — с 1 марта 2023 года по 28 февраля 2029-го. Шесть лет — это максимальный срок действия любого акта, который содержит обязательные требования. Такие условия подтвердили в ФАС.

Действие текущего постановления заканчивается 20 мая 2022-го. Подходы к оценке соглашений между банками и страховщиками после этой даты позднее подготовит ФАС, рассказали в антимонопольной службе.

Страховые компании поддержали новые требования. По их мнению, это положительно отразится на уровне конкуренции на рынке и условиях для заемщика. Однако это также может увеличить риски для банков и привести к подорожанию кредитов, считают к АКРА.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»: Полис доступа: банкам запретят навязывать страховщиков в следующие шесть лет

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