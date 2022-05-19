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В США выразили надежду на приближение развязки по Украине после беседы Милли и Герасимова

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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Вашингтон надеется, что после телефонного разговора главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли стороны смогут как можно быстрее прийти к развязке ситуации вокруг Украины. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтер.

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«Думаю, все мы больше всего хотим, чтобы дипломатия вышла на передний план... И раз этот разговор состоялся, я надеюсь, что в результате него мы приблизимся на один шаг к достижению дипломатического решения», — сообщил Тод Уолтер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее в этот же день Герасимов и Милли провели телефонные переговоры. Отмечалось, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Они обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. В повестку вошла ситуация вокруг Украины.

13 мая министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых также обсудили ситуацию.

3 мая стало известно, что Вашингтон надеется на сохранение суверенитета и функционирующего правительства Украины по итогам спецоперации РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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