СК начал проверку после гибели рабочего на пилораме в Приангарье
Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего на пилораме в Иркутской области. Мужчину затянуло в станок для удаления отходов.
Инцидент произошел 17 мая в Тайшете. По данным следствия, мужчина нарушил технику безопасности при подаче опилок на транспортерную ленту. Рабочий зацепился одеждой, из-за чего его механизмом затянуло в станок. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Следователи изучают документацию пилорамы по технике безопасности и опрашивают свидетелей происшествия.
Ранее сообщалось, что в Амурской области на золотодобываюшем участке погиб машинист бульдозера, провалившегося под лед. По данному факту возбуждено уголовное дело.