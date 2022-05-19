СКР проверит вологодский интернат для инвалидов из-за жалоб на клопов

СУ СКР по Вологодской области проверяет информацию об антисанитарных условиях в Грязовецком интернате пенсионеров и инвалидов. В местных СМИ появились публикации о том, что постояльцы жалуются на клопов, а администрация с насекомыми не борется.

Как рассказали ИА FlashNord следователи, в интернате провели осмотр, сейчас изучают документы для того, чтобы дать объективную оценку того, соответствуют ли условия в соцучреждении требованиям безопасности жизни и здоровья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем уполномоченный по защите прав ветеранов и пенсионеров Вологодской области Ольга Данилова уже сообщила в соцсетях, что жалобы на антисанитарные условия в интернате подтвердились. По ее словам, туда приезжали специалисты Роспотребнадзора, прокуратуры, регионального департамента соцзащиты населения и депутаты.

Ранее сообщалось, что из-за скачка цен на продукты и средства гигиены пансионаты для пожилых людей вынуждены поднимать тарифы на свои услуги. Пока прайс увеличивается в пределах 10%, однако даже такой рост заставляет клиентов искать варианты подешевле. Как опасаются представители сферы, это может спровоцировать расцвет так называемой серой зоны — полулегальных организаций вне поля зрения государства.