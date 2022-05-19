Штормовой ветер прогнозируют в Красноярском крае
МЧС предупредило жителей Красноярского края об ухудшении погодных условий. Скорость ветра увеличится до 25 м/с.
Неблагоприятные условия ожидаются в течение ближайших суток. Ветер усилится в центральных и южных районах Красноярского края. При этом в регионе установилась аномально высокая температура, что привело к повышению пожарной опасности. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.
Жителей региона просят соблюдать осторожность и обходить стороной неустойчивые рекламные конструкции и деревья. Кроме того, гражданам напоминают о запрете разведения костров.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области.