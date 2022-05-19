Валуев назвал фаворита боя Папина с Прашовичем

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев в четверг, 19 мая, назвал фаворита боя российского боксера Алексея Папина с черногорцем Диланом Прашовичем.

По словам депутата, Папин одержит победу над Прашовичем. Валуев пояснил, что у него в этом нет особых сомнений.

«У меня нет особых сомнений, что Папин здесь выглядит фаворитом», — сказал он.

Валуев отметил, что профессиональный спорт оказался в более выигрышном положении, так как политика сюда вмешивается меньше. Именно поэтому в главном бою российский боец сразится со спортсменом из Черногории.

«В профессиональных поединках ничего не ограничивает для приглашения иностранных бойцов. В данном случае Черногория. Лучше всего уходить от политических моментов, потому что профессиональный спорт — это шоу, это заработок для бойцов и тех, кто эти бои устраивает. Тут каждому Сеньке по шапке. Это совсем не относится ни к каким МОКам, которые сегодня показали абсолютное нежелание идти в ключе самого спорта. Поэтому профессиональный спорт сегодня выживает лучше. И черногорский, и прочие спортсмены в Россию поедут, если будет хорошее предложение», — рассказал он.

Бывший чемпион мира по боксу пожелал хорошего просмотра всем, кто смотрит РЕН ТВ, подчеркнув, что телеканал не боится экспериментировать.

«Я могу пожелать хорошего просмотра всем, кто смотрит РЕН ТВ. Очередной вечер в рамках «Бойцовского клуба» будет исключительно только для вас. Мне нравится, что РЕН ТВ не боится экспериментировать, что очень часто мы с вами видим бойцов в ринге, о которых в свое время слагали легенды, их помнят. РЕН ТВ дает им возможность встряхнуть стариной», — сказал Валуев.

Также бывший чемпион мира по боксу пообещал зрелищный бой между боксером Павлом Шульским и бойцом Брюсом Хлебниковым.

«Я не могу здесь сказать однозначно. На Шульского надо обратить внимания и посмотреть, так как вероятности больше. Бой должен быть интересным», — отметил он.

Кроме того, Валуев поприветствовал решение двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира, Европы и России по боксу Алексея Тищенко вернуться в ринг. Он сразится с Неомаром Сермено.

17 мая Папин заявил, что уже два месяца готовится к бою и находится в хорошем состоянии. Российский боец признался, что хочет стать чемпионом мира и добиться самых высоких результатов. Кроме того, он призвал своего соперника показать зрителям зрелищный бой.

В тот же день российский юморист Николай Лукинский, говоря о предстоящем бое, предположил, что сопернику Папина будет очень непросто. Как заявил Лукинский, он видел бои Папина и считает его профессионалом с хорошей подготовкой.

Тогда же боец ММА Сергей Харитонов заявил «Известиям», что Папин — фаворит в бою против Прашовича. Харитонов подчеркнул, что будет болеть за соотечественника.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 27 мая в Омске. Поединки соперников в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

На счету российского боксера Папина 13 побед, 12 из которых были одержаны нокаутом. Его соперник из Черногории Прашович также известен как боец-нокаутер с 14 победами на профессиональном ринге, 12 из которых одержаны нокаутом.

Кроме того, на профессиональном ринге дебютирует Алексей Тищенко. Его соперником станет Неомар Сермено — бывший чемпион мира по версии WBA. В тот же вечер пройдет еще один поединок — звезда поп-MMA Брюс Хлебников выйдет на ринг против Павла Шульского.