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Граффити с Зеленским облили красной краской в Кракове

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Фото: ТАSS/Lukasz Gagulski
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Граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского облили красной краской в польском городе Краков. Об этом сообщает «РИА Новости» 19 мая со ссылкой на очевидца.

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Изначально изображение представляло собой трафаретный портрет Зеленского в цветах флага Украины. После того как неизвестные бросили в него емкостью с краской, на портрете появились красные пятна.

17 мая также сообщалось, что напавшая с краской на российского посла в Польше Сергея Андреева беженка с Украины Ирина Земляна сбежала из Варшавы. Украинка объяснила выезд из города угрозами в свой адрес, которые якобы имели место после распространения ее личных данных в российских Telegram-каналах.

9 мая посла Сергея Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали в Варшаве возмущенные поляки и украинцы, которые преградили путь к монументу для возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили посла красной краской. Рядом завязалось несколько потасовок. При этом когда провокаторы задали послу вопрос, чувствует ли он, что на нем кровь украинских граждан, Андреев ответил, что на нем — всего лишь красный сироп.

11 мая также сообщалось, что неизвестные люди облили красной краской табличку посольства Польши в Москве.

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