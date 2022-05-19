Прямой эфир
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Финляндия выразила надежду на поддержку заявки на вступление в НАТО
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Наука
В России придумали новый способ очищения воды от радиоактивных веществ для АЭС
Мир
Байден заявил о соответствии Швеции и Финляндии критериям членства в НАТО
Армия
Рогозин рассказал о разрушительной силе межконтинентальной ракеты «Сармат»
Мир
В КНР указали на невозможность добиться мира на Украине путем поставок оружия
Интернет
Роскомнадзор предложил ввести уголовное наказание за торговлю данными
Мир
Начальники Генштабов РФ и США обсудили ситуацию на Украине
Спорт
Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года
Мир
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Необычное природное явление наблюдали в Полистовском заповеднике

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Полистовском заповеднике 18 мая студенты-биологи из ПсковГУ наблюдали необычное природное явление — солнечное гало. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе заповедника.

Там объяснили, что студенты на практике знакомятся с работой охранной территории, помогают научным сотрудникам. В этом году будущие биологи принимали участие в учете ржанкообразных.

Гало — группа атмосферных оптических явлений, которая характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Как правило, оно имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».

Обычно гало появляется вокруг солнца или луны, иногда вокруг других мощных источников света. Все типы гало вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022