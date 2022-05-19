Необычное природное явление наблюдали в Полистовском заповеднике
В Полистовском заповеднике 18 мая студенты-биологи из ПсковГУ наблюдали необычное природное явление — солнечное гало. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе заповедника.
Там объяснили, что студенты на практике знакомятся с работой охранной территории, помогают научным сотрудникам. В этом году будущие биологи принимали участие в учете ржанкообразных.
Гало — группа атмосферных оптических явлений, которая характеризуется возникновением вторичного свечения вокруг источника света. Как правило, оно имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли».
Обычно гало появляется вокруг солнца или луны, иногда вокруг других мощных источников света. Все типы гало вызваны преимущественно ледяными кристаллами в перистых облаках в верхних слоях тропосферы на высоте 5–10 км.