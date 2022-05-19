Роспотребнадзор Подмосковья запустит горячую линию по вопросам детского отдыха
В Московской области управление Роспотребнадзора запустит горячую линию по вопросам детского отдыха. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
Действовать горячая линия будет в период с 23 мая по 10 июня. Специалисты ответят на вопросы о детском отдыхе, качестве и безопасности детских товаров, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Номера телефонов, а также адреса консультационных пунктов и центров доступны на сайтах управления — 50.rospotrebnadzor.ru и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» — cgemo.ru.
16 мая министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что в России летние детские лагеря откроются уже 1 июня. В ведомстве проверили безопасность всех детских лагерей. Проверки провел и Роспотребнадзор.
Кравцов отметил, что школы, которые завершат учебный процесс раньше, смогут начать летнюю кампанию уже в конце мая. Завершится летняя программа по традиции в конце августа.
Ранее, 16 мая, заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что все ограничения, которые были введены в детских лагерях России из-за пандемии, сняты в этом году.