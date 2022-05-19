Аттракционы в Пскове заменят на новые

Власти Пскова решают вопрос о замене аттракционов в городских парках. Об этом сообщил глава администрации Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте главы региона.

Сити-менеджер отметил, что городская администрация заинтересована в установке нового парка аттракционов, несмотря на то что нынешние конструкции отвечают всем требованиям безопасности. Это ежегодно подтверждается независимой оценкой технического состояния и ежедневными осмотрами специалистами отдела эксплуатации муниципального предприятия «Парки и ярмарки города Пскова», пишет Псковская лента новостей со ссылкой на Елкина.

Ранее сообщалось, что в Пскове в этом году продолжат благоустройство парка 300-летия прокуратуры на улице Никольской. Подрядчик должен будет обустроить пешеходную зону у памятного знака ветеранам органов прокуратуры региона. В перечень работ входит устройство основания и асфальтирование дорожек, установка бортовых камней и обустройство покрытия из гранитного отсева. Также запланировано озеленение, в рамках которого специалисты высадят 60 саженцев дуба.