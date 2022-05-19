Эксперт оценил решение ЦБ смягчить порядок операций с иностранной валютой

Курс доллара и евро не зависит от решения Центробанка России (ЦБ РФ) смягчить порядок операций с иностранной валютой, поэтому инициатива продиктована интересом к рынку наличной валюты. Такое мнение в четверг, 19 мая, озвучил «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко.

«Это решение выглядит несколько нелогичным, так как было бы правильно в рамках контрсанкций ограничить хождение тех же британских фунтов, японских иен или швейцарских франков, то есть валюты недружественных стран», — рассказал эксперт, подчеркнув, что в настоящий момент на рынке наличной валюты можно хорошо заработать.

Домащенко также добавил, что наблюдается высокий спред между покупкой и продажей на фоне общей волатильности курса рубля на бирже и, как следствие, интерес у населения.

Ранее в этот же день стало известно, что с 20 мая банки России смогут продавать без ограничений любую наличную иностранную валюту, кроме доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту связано с наличием у банков остатков иностранных банкнот.

С 11 апреля Банк России отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%. Также с 11 апреля ЦБ РФ отменил требования к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юридических лиц-импортеров.

Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя будет снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.

С 10 марта до 10 сентября 2022 года ЦБ также ввел временный порядок операций с наличной валютой для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Во время действия этой меры компании-резиденты и ИП-резиденты могут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах $5 тыс., только чтобы оплатить расходы по зарубежным командировкам.