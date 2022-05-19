Ледоход в Якутии за сутки сдвинулся на 105 км по реке Лене
Ледоход на реке Лене за сутки сместился на 105 км в Якутии. Активная фаза ледохода наблюдается на территории Олекминского района.
По данным специалистов, вскрытие реки на участке Табага–Якутск–Кангалассы ожидается 21–22 мая. По данным на 19 мая, уровень воды ниже села Саныяхтах составляет 827 см при критическом 1340 см. У села Хоринцы произошло превышение критической отметки, подтоплено десять дворовых территорий и два жилых дома. Протяженность ледохода составляет 211 км, пишет ИА YakutiaMedia.
По реке Алдан активная фаза ледохода идет на территории Усть-Майнского и Томпонского районов. Протяженность ледохода составляет 266 км. За сутки ледоход продвинулся на 234 км.
На Амге лед вскрывается на территории Амгинского, Чурапчинского и Таттинского районов. Протяженность ледохода составляет 182 км. На реке Вилюй протяженность ледохода составляет 128 км, лед вскрылся на территории Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов.
На реке Яне наблюдается ледостав. Вскрытие реки у гидропоста Вероянск ожидается 22 мая.