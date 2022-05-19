Строительство новой школы под Волгоградом завершат к сентябрю 2023 года
В городе Волжском Волгоградской области к 1 сентября 2023 года планируют завершить строительство новой школы, рассчитанной на 1 тыс. мест. Об этом сообщает региональная администрация.
Четырехэтажное здание возводят на участке на улице Медведева. Сейчас подрядчик занимается устройством плиты перекрытия подвала и кладкой стен первого этажа, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».
Школа строится по типовому проекту, который ранее был реализован в Волгограде и Камышине. В здании обустроят 40 учебных классов, актовый зал, медкабинет, компьютерные классы, библиотеку, пищеблок. На пришкольной территории возведут стадион, установят спортплощадки и зоны отдыха.
1 сентября 2023 года в школе должны начаться занятия.
Объект строят в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».