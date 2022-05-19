Здание ЗАГСа в Рязани готовят к ремонту

В Рязани отремонтируют здание ЗАГСа. Это пообещала глава регионального управления ЗАГСа Елена Васильева. 19 мая она выступила с публичным отчетом на заседании областного правительства.

Ей задал вопрос о ремонте будущий молодожен, который рассказал, что ждет на свадьбу гостей из других регионов. По его словам, которые приводит 62INFO.ru, Дворец торжеств «вроде бы новый, а фасад уже облупился и лестница ржавая».

В ответ Васильева сообщила, что ремонт значится в планах, здание начнут приводить в порядок в самое ближайшее время. Работами займется подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Здание находится на гарантии на протяжении пяти лет.

РИА «7 новостей» напоминает, что Дворец торжеств открыли в Рязани в декабре 2019 года. Он стал единственным филиалом ЗАГСа в городе, сюда же приезжают жители Рыбновского района. На его строительство из регионального бюджета было выделено 136 млн рублей. В здании есть два зала для торжественной регистрации, Золотой и Лавандовый, холл для ожидания, терминалы и электронная система управления.

Ранее сообщалось, что за неделю в Рязани отремонтировали более 20 улиц. Общая площадь ликвидированных выбоин составила 270 кв. м.