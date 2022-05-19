Прямой эфир
Мир
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Мир
Финляндия выразила надежду на поддержку заявки на вступление в НАТО
Мир
Bloomberg узнало о возможности приостановки соглашения о торговле Лондона и ЕС
Наука
В России придумали новый способ очищения воды от радиоактивных веществ для АЭС
Мир
Байден заявил о соответствии Швеции и Финляндии критериям членства в НАТО
Армия
Рогозин рассказал о разрушительной силе межконтинентальной ракеты «Сармат»
Мир
В КНР указали на невозможность добиться мира на Украине путем поставок оружия
Интернет
Роскомнадзор предложил ввести уголовное наказание за торговлю данными
Мир
Начальники Генштабов РФ и США обсудили ситуацию на Украине
Спорт
Тренер женского волейбольного клуба «Локомотив» дисквалифицирован на два года
Мир
Конгресс США одобрил выделение Украине помощи на $40 млрд

Здание ЗАГСа в Рязани готовят к ремонту

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани отремонтируют здание ЗАГСа. Это пообещала глава регионального управления ЗАГСа Елена Васильева. 19 мая она выступила с публичным отчетом на заседании областного правительства.

Ей задал вопрос о ремонте будущий молодожен, который рассказал, что ждет на свадьбу гостей из других регионов. По его словам, которые приводит 62INFO.ru, Дворец торжеств «вроде бы новый, а фасад уже облупился и лестница ржавая».

В ответ Васильева сообщила, что ремонт значится в планах, здание начнут приводить в порядок в самое ближайшее время. Работами займется подрядчик в рамках гарантийных обязательств. Здание находится на гарантии на протяжении пяти лет.

РИА «7 новостей» напоминает, что Дворец торжеств открыли в Рязани в декабре 2019 года. Он стал единственным филиалом ЗАГСа в городе, сюда же приезжают жители Рыбновского района. На его строительство из регионального бюджета было выделено 136 млн рублей. В здании есть два зала для торжественной регистрации, Золотой и Лавандовый, холл для ожидания, терминалы и электронная система управления.

Ранее сообщалось, что за неделю в Рязани отремонтировали более 20 улиц. Общая площадь ликвидированных выбоин составила 270 кв. м.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022