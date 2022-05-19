Начальники Генштабов РФ и США обсудили ситуацию на Украине

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов в США Марком Милли. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине», — говорится в сообщении.

13 мая министры обороны США и РФ Ллойд Остин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине. Остин «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета Украины и усилий по содействию безопасности», а также призвал к немедленному прекращению конфликта.

В тот же день официальный представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби предупредил о возможном прекращении поставок вооружения на Украину, если сенат не примет законопроект о выделении новой помощи Киеву.

9 мая Кирби сообщил, что США готовы рассмотреть возможность увеличения числа инструкторов для обучения солдат вооруженных сил Украины (ВСУ).

3 мая стало известно, что Вашингтон надеется на сохранение суверенитета и функционирующего правительства Украины по итогам спецоперации РФ.

Накануне помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы специальная военная операция по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.