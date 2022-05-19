ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты за исключением доллара и евро

Российские финансовые организации с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам иностранную валюту за исключением долларов и евро. Такое заявление появилось в четверг, 19 мая, на сайте Центрального банка России (ЦБ РФ).

Причиной снятия запрета является наличие у банков остатков иностранных банкнот. На доллары США и евро действующие ограничения сохраняются до 9 сентября 2022 года. Граждане могут приобрести только те банкноты, которые поступили в оборот после 9 апреля 2022 года.

Ранее ограничения касались всех иностранных валют.

11 апреля ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров. До этого времени она составляла 12%.

ЦБ также порекомендовал банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше двух рублей от биржевого.

Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц — граждане не смогут снять свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Остальное можно получить только в рублях и по текущему курсу валют.