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ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты за исключением доллара и евро

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Российские финансовые организации с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам иностранную валюту за исключением долларов и евро. Такое заявление появилось в четверг, 19 мая, на сайте Центрального банка России (ЦБ РФ).

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Причиной снятия запрета является наличие у банков остатков иностранных банкнот. На доллары США и евро действующие ограничения сохраняются до 9 сентября 2022 года. Граждане могут приобрести только те банкноты, которые поступили в оборот после 9 апреля 2022 года.

Ранее ограничения касались всех иностранных валют.

11 апреля ЦБ РФ отменил комиссию на покупку валюты через брокеров. До этого времени она составляла 12%.

ЦБ также порекомендовал банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше двух рублей от биржевого.

Банк России ввел с 9 марта по 9 сентября временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц — граждане не смогут снять свыше $10 тыс. с валютных вкладов. Остальное можно получить только в рублях и по текущему курсу валют.

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