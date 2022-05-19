Умер греческий композитор Вангелис

Греческий композитор Вангелис (полное имя Эваангелос Одиссееас Папатанасииу) умер в возрасте 79 лет. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила газета «Катимерини».

По информации издания, композитор скончался поздно вечером во вторник, 17 мая.

Композитор родился 17 марта в 1943 году в греческом городе-порте Волос. Музыкальные таланты у Вангелиса начали проявляться с раннего детства. Его творчество повлияло на развитие различных музыкальных жанров, при этом он считается пионером электронного звука. Вангелис получил премии «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Огненные колесницы» 1981 года. Он также был автором музыки в таким фильмах, как «Бегущий по лезвию», «1492: Христофор Колумб», «Александр», «Эль Греко» и др.

В 1967 году он вместе со своими друзьями Демисом Руссосом и Лукасом Сидерасом учился в Париже. Там они основали рок-группу Aphrodite's Child («Дитя Афродиты»). Из-за разных интересов к музыкальным направлениям группа прославилась своим уникальным звучанием.

Их первый сингл Rain and Tears («Дождь и слезы») принес им мировую популярность. В 1971 году, включив в состав гитариста и ударника Силвера Кулуриса, они записали на двойной альбом электронную ораторию «666 — Apocalypse of John». После выхода этого альбома группа распалась.

В 1970 году ему впервые представился случай записать пластинку. Первым диском молодого композитора стал саундтрек к фильму Генри Чапиера Sex Power. Фильм был снят в жанре легкой эротики.

В 1974 году Вангелис переехал из Парижа в Лондон. В 1975 году композитор подписал контракт с компанией RCA и основал собственную студию звукозаписи Nemo Studios. Здесь он записал серии электронных альбомов, таких как Heaven and Hell (1975), Albedo 0,39 (1976), Spiral (1977), Beaubourg (1978) и China (1979).