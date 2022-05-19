Проблемный участок дороги отремонтируют в Ульяновской области
На территории Майнского района Ульяновской области в этом году отремонтируют проблемный отрезок дороги Майна–Игнатовка–Чертановка. Об этом сообщает региональное правительство.
По информации минтранспорта, в текущем году район получил на дороги 240 млн рублей. На них планируется привести в порядок несколько участков областных трасс общей протяженностью 7 км.
Еще 4 км дороги отремонтируют у села Березовка. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги», пишет ulpravda.ru.
Также запланирован ремонт муниципальных дорог. На 12 объектах приведут в порядок 29 тыс. кв. м покрытия.
Общая протяженность автомобильных дорог Майнского района составляет 595,9 км.