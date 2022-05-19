Более 40 пришкольных лагерей откроют в Астрахани
В Астрахани в этом году планируют открыть 44 пришкольных лагеря. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Для детей, которые будут зачислены в летние лагеря, планируется создать все условия для того, чтобы их отдых стал разнообразным и полезным», — подчеркнули власти.
В работе задействуют более 300 педагогов. Переда началом летнего сезона в школах пройдут мероприятия по укреплению противопожарной защиты, пишет «Астрахань-24».
Школьников обеспечат трехразовым питанием. Также будут организованы различные программы, спартакиады и конкурсы.
Летом 2021 года в городе работали 36 пришкольных лагерей. В них отдохнул 2331 ребенок.