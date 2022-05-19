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Военкор «Известий» показал точные удары расчетов по целям ВСУ в ЛНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага в четверг, 19 мая, показал точные удары расчетов по целям вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Журналист показал, как экипажи боевых машин пехоты (БМП) заводят технику и покидают укрытие. Затем экипаж открывает огонь, помогая пехоте поддержать наступление.

«Сейчас БМП вышла на огневую позицию. Город Золотое — вот с той стороны. Расчеты бьют точно в цель. В принципе даже отсюда видно», — рассказал корреспондент.

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Он пояснил, что со второго фланга в бой вступает еще один экипаж БМП, заставляя таким образом украинских силовиков отступить с занятых рубежей. В небе по линии соприкосновения проходит группа боевой авиации России, что означает: путь на этом периметре расчищен, отметил Кулага.

«Главная сложность в этой местности — это рельеф. Здесь очень много подъемов и спусков. Вот, например, та точка, где мы сейчас находимся, — это условная возвышенность. 200 м вперед, и сразу резкий спуск. За ним еще один подъем — это уже подступы к городу ВСУ, мы это сейчас покажем, и там уже стоят ВСУ. Получается, расстояние отсюда и до нас — это где-то 500 м», — рассказал он.

16 мая Кулага рассказал об обстреле позиций ВСУ в районе Золотого. Он пояснил, что артиллерийские установки работают по второй линии обороны в Золотом, в это же время идет штурм первой линии.

7 мая представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские военные выпустили 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по населенному пункту Золотое-5, погибла женщина. Кроме того, оказались повреждены 20 жилых домов, средняя школа № 4 и здание психоневрологического диспансера.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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