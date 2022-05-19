Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем
Катар выразил надежду на урегулирование между Россией и Украиной мирным путем. Об этом «Известиям» на полях казанского форума «РФ — Исламский мир» заявил посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.
«Катар имеет отличные отношения с Россией и дорожит ими, как и отношениями со всеми странами мира. Мы видим разворачивающийся конфликт. И мы надеемся, что он будет иметь мирное решение путем диалога, и это очень важный момент», — подчеркнул дипломат.
Ранее в этот день замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал о том, что Россия готова вернуться к переговорам с Украиной, когда Киев выразит готовность к этому. Также он указал на то, что переговорный процесс был прерван не Москвой.
17 мая Руденко заявил, что Украина, по сути, вышла из переговорного процесса с Россией. При этом он отметил, что в настоящее время переговоры не продолжаются. Он также добавил, что ответа от Киева на российский проект договора так и не поступило. Дипломат отметил, что Украина пытается размыть уже достигнутые в ходе переговоров с Россией договоренности.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».
11 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что переговорный процесс России и Украины шел весьма вяло и нерезультативно.
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они продлились около трех часов. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии — 28 февраля в Гомельской области, 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры проводились в видеоформате.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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