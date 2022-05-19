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Буш-младший подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории Украины

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На Украине действительно существует сеть биологических лабораторий Пентагона, которые много лет финансировались США. Это подтвердил бывший президент США Джордж Буш-младший, который был уверен, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на самом деле оказался объектом розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

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Видеофрагмент беседы с экс-лидером США пранкеры показали 19 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание».

В нем показано, что когда якобы от лица Зеленского Бушу-младшему выразили благодарность за «наследие США» на Украине и спросили, помнит ли он биолаборатории, которые финансировала его страна, тот ответил утвердительно.

«Да», — коротко заметил экс-лидер.

После этого Столяров и Кузнецов «успокоили» Буша-младшего, заявив, что Украине удалось эвакуировать биолаборатории в безопасное место, «так что русские ничего не получили». После этого Буш снова ответил утвердительно.

Накануне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что, по оценкам России, сеть американских биолабораторий по всему миру включает свыше 400 объектов. Как указал член Совбеза, американцам попали в руки все исследования лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в сфере медицины и биологического оружия.

17 мая сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине Константин Косачев заявил, что нет сомнений в том, что США не удастся избежать ответственности за биологические разработки, которые, совершенно очевидно, носят военный характер.

24 марта начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что к финансированию биолабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд под руководством Хантера Байдена — сына действующего американского президента Джо Байдена.

В другом фрагменте беседы с пранкерами, представленном 19 мая, Буш-младший также озаботился судьбой находящегося под арестом в Грузии экс-президента страны Михаила Саакашвили. Как выяснилось, политик уверен, что Саакашвили до сих пор находится на Украине, и не знает, что тот в настоящее время находится под арестом в тюрьме на своей родине. Буш-младший заявил, что Саакашвили должен воевать на Украине «против русских», и поинтересовался у якобы президента этой страны, выдали ли тому военную форму.

В еще части записи Буш позволил себе ряд откровенных высказываний, подтвердив многие факты. Он рассказал «Зеленскому», что всегда был за то, чтобы Украина была в ЕС и НАТО. А в Североатлантическом альянсе Буш не желал видеть Россию, однако он отметил, что хотел видеть Москву «на краю НАТО».

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