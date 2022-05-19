Случай бешенства выявили в Нижегородской области
На территории Княгининского района Нижегородской области зафиксирован случай бешенства среди животных. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
По данным ведомства, бешенство было выявлено у кошки. 16 мая ее обследовали в лабораторных условиях, анализы подтвердили наличие заболевания.
Как уточняет ИА «НьюсНН», сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию очага инфекции.
В Россельхознадзоре отмечают, что после покусов домашних животных их необходимо доставить для осмотра специалистом госветслужбы в течение 12 часов.