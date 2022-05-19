Пожарные локализовали возгорание в автосервисе в Москве

На северо-востоке Москвы пожарным удалось локализовать возгорание в автосервисе на площади около 200 кв. м. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел ранее в этот день на улице Стартовая, 18б. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», загорелось одноэтажное здание в 17:04. В 17:47 пожар был локализован.

На месте продолжают работать пожарные.

Сведений о пострадавших не поступало. В указанном здании, по данным экстренных служб, располагается автосервис. От огня пострадали покрасочная камера и крыша постройки.

Ранее в этот день загорелся склад полимерных материалов в Иваново. В результате ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В результате пожара было повреждено здание.