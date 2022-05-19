Прямой эфир

Ремонт перрона начался в аэропорту Красноярска

0
Фото: ТАСС/Андрей Самсонов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ремонт перрона стартовал в международном аэропорту Красноярска. Специалисты обновят почти 110 тыс. кв. м покрытия.

Всего планируется создание пяти дополнительных мест для стоянки самолетов. Еще две площадки организуют для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, появится пять тупиковых и шесть самоходных мест стоянки для любых типов воздушных судов.

Обновление перрона позволит увеличить пропускную способность аэропорта и сократить расходы на текущий ремонт плоскостных сооружений. Работы являются частью проекта по созданию транспортно-логистического хаба.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге определили перевозчика, который займется трансфером пассажиров во время ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Вылеты перенесут в Орск.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022