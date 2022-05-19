Ремонт перрона начался в аэропорту Красноярска

Ремонт перрона стартовал в международном аэропорту Красноярска. Специалисты обновят почти 110 тыс. кв. м покрытия.

Всего планируется создание пяти дополнительных мест для стоянки самолетов. Еще две площадки организуют для обработки самолетов противообледенительной жидкостью, пишет ИА KrasnoyarskMedia. Кроме того, появится пять тупиковых и шесть самоходных мест стоянки для любых типов воздушных судов.

Обновление перрона позволит увеличить пропускную способность аэропорта и сократить расходы на текущий ремонт плоскостных сооружений. Работы являются частью проекта по созданию транспортно-логистического хаба.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге определили перевозчика, который займется трансфером пассажиров во время ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Вылеты перенесут в Орск.