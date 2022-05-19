Байден заявил о соответствии Швеции и Финляндии критериям членства в НАТО

Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в четверг, 19 мая, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Они отвечают всем требованиям НАТО <…>. Наличие двух новых членов НАТО на Крайнем Севере повысит безопасность нашего альянса, углубит сотрудничество в сфере безопасности», — подчеркнул американский лидер.

Ранее в этот день премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос о размещении в стране баз или ядерного оружия НАТО не стоит на повестке дня после вступления в блок.

При этом глава финского правительства выразила уверенность, что после вхождения в НАТО Финляндия сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. Членство страны в Североатлантическом альянсе станет актом мира, а не объявлением войны, заверила Марин.

Накануне Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. При этом, по данным СМИ, Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

На следующий день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что Анкара проинформировала НАТО о решении сказать нет вступлению этих стран в блок.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.