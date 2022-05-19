Прямой эфир
Сюжет:

Байден заявил о соответствии Швеции и Финляндии критериям членства в НАТО

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Ninni Andersson/Government Offic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швеция и Финляндия соответствуют всем критериям членства в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом в четверг, 19 мая, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьером Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Условно и срочно: Анкара начинает торг со Скандинавией
Смогут ли Финляндия и Швеция преодолеть вето Турции и вступить в НАТО

«Они отвечают всем требованиям НАТО <…>. Наличие двух новых членов НАТО на Крайнем Севере повысит безопасность нашего альянса, углубит сотрудничество в сфере безопасности», — подчеркнул американский лидер.

Ранее в этот день премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что вопрос о размещении в стране баз или ядерного оружия НАТО не стоит на повестке дня после вступления в блок.

При этом глава финского правительства выразила уверенность, что после вхождения в НАТО Финляндия сохранит статус посредника в международных процессах, каким отличалась при сохранении нейтралитета. Членство страны в Североатлантическом альянсе станет актом мира, а не объявлением войны, заверила Марин.

Накануне Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. При этом, по данным СМИ, Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

На следующий день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что Анкара проинформировала НАТО о решении сказать нет вступлению этих стран в блок.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер. Глава государства также заявил, что Североатлантический альянс выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022