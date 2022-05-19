Шесть автомобилей столкнулись на трассе Курган–Тюмень
В Тюменской области в результате столкновения шести автомобилей серьезно пострадал водитель лесовоза. Об этом сообщает региональное ГИБДД.
Авария произошла 18 мая на 12-м км трассы Р-254 «Иртыш». Недалеко от Тюмени столкнулись шесть автомобилей, две легковушки вылетели в кювет.
В результате серьезно пострадал водитель лесовоза. Сейчас он находится в больнице и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Другие автомобилисты и пассажиры получили только ушибы.
Как отмечает портал «Наш город», массовое ДТП произошло в условиях плохой видимости, возникшей из-за задымления в Кетовском районе региона. Сотрудникам ГИБДД пришлось на время перекрыть участок с 5-го по 14-й км дороги.