Цены на бензин в США вновь достигли рекордных значений
Цены на бензин в США вновь достигли рекордных значений. Об этом свидетельствуют опубликованные данные некоммерческой американской автомобильной ассоциации, передает телеканал «Известия». Сообщается, что средняя стоимость топлива марки Regular выросла до $4,6 за галлон. Самые высокие цены на бензин по стране традиционно остаются в штате Калифорния, где автомобилистам за один галлон придется отдать в среднем $6,06.
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