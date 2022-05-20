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Средний чек на кондиционеры и вентиляторы в этом сезоне вырос на 30–40%

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В России средний чек по покупкам кондиционеров и вентиляторов в апреле-мае 2022 года показал рост на 30–40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из исследования ресурса «Чек Индекс», который анализирует сведения из Оператора фискальных данных (ОФД) с более 1,1 млн онлайн-касс в России.

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Так, по кондиционерам средний чек в апреле-мае составил 24 397 рублей, то есть на 34% выше уровня прошлого года. Объем продаж в денежном выражении в апреле оказался выше уровня прошлого года на 58%, в натуральном выражении — на 19%. В мае в денежном выражении превышал уровень прошлого года на 8%, в натуральном — был ниже на 24%.

По покупкам вентиляторов средний чек в апреле-мае составил 2588 рублей, на 37% превысив прошлогодний уровень.

«Объем продаж в денежном выражении в апреле был выше уровня прошлого года на 87%, в натуральном выражении — на 22%; в мае в денежном выражении был ниже уровня прошлого года на 11%, в натуральном — ниже на 30%», — уточнили специалисты.

Как отмечают эксперты, снижение спроса на климатическую технику в первой половине мая связано с высокой базой прошлого года, когда из-за коронавируса дома находилось большее число сотрудников, что обеспечивало повышенный спрос на такую продукцию.

В этом сезоне аналитики отмечают тренд на покупки устройств со смарт-опциями, такими как удаленный запуск, синхронизация с системами «умный дом», более совершенная регулировка уровня охлаждения/нагрева и другими.

Кроме того, пользовательский опыт прошлых лет подсказывает покупателю о целесообразности более ранней покупки климатической техники. Это помогает не только сэкономить, но и обеспечить установку кондиционеров без сезонного ажиотажа, как это бывает в начале лета.

11 мая ведущий продакт-менеджер дивизиона «системы кондиционирования воздуха» ТПХ «Русклимат» Станислав Макухин рассказал об ошибках, которые россияне совершают при покупке кондиционеров. Так, чаще всего покупатели игнорируют диапазон температур, при котором работает прибор, и не учитывают соответствие мощности устройства размерам комнаты, в которую его планируют установить. Кроме того, при выборе охлаждающего устройства важно учитывать все источники тепла в помещении, которыми являются даже люди.

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