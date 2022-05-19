В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест заместителя командира подразделения украинской радикальной националистической группировки «Айдар» Дениса Мурыгу. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг, 19 мая.

Срок ареста составляет 30 суток — до 16 июля, сообщает телеканал «Звезда».

Рассмотрение ходатайства следственного отделения УФСБ проходило в закрытом от прессы режиме, пишет сайт kp.ru.

Мурыгу подозревают в подрыве поста в ЛНР, в результате которого погибли часовые Народной милиции. Сам он сообщил, что это произошло в марте 2015 года, отмечает телеканал «360». Приказ об этом был отдан, по его словам, командиром роты огневой поддержки Игорем Радченко.

На допросе задержанный также признался, что к нацбатальону присоединился за два месяца до этого, после чего его направили в учебный лагерь во Львовской области. Изначально он был рядовым состава, затем стал заместителем командира подразделения в Лисичанске. Он контролировал выполнение батальоном указаний руководства.

Ранее в этот день сообщалось о задержании Дениса Мурыги.

Также в четверг депутат народного совета ЛНР первого созыва Светлана Коноплева рассказала в беседе с «Известиями» о жестокости, с которой обращались с пленными боевики «Айдара». Депутат попала в плен в 2014 году во время перевозки тел двух погибших ополченцев. По ее словам, несколько траурных процессий были расстреляны и люди прыгали в могилы, чтобы остаться в живых.

17 мая в Минобороны РФ сообщили, что боевики «Айдара» удерживают пациентов и персонал больниц Запорожья.

4 апреля попавший в плен националист, ранее служивший в «Айдаре», рассказал, как иностранные инструкторы тренировали боевиков для зачистки населенных пунктов.

Как пишет НСН, Мурыга является уроженцем Алушты. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, он разделяет праворадикальные взгляды и присоединился к «Айдару» в январе 2015 года.

Задержан он был еще в апреле, когда пытался въехать в РФ в потоке беженцев. По словам официального представителя Управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Елены Варламовой, мужчина снабжал нацбат обмундированием и продуктами питания, пишет RT.

Помимо этого, Мурыга неоднократно участвовал в антироссийских акциях на территории Генического района Херсонской области, в том числе в период проведения военной спецоперации РФ по защите Донбасса.

В марте сообщалось, что подразделения Вооруженных сил России прорвали оборону нацбатальона «Айдар» и уничтожили около 30 боевиков, пишет «Москва 24».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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