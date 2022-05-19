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Военкор «Известий» показал кадры штурма Золотого

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага в четверг, 19 мая, показал, как происходит штурм населенного пункта Золотое в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Штурм населенного пункта Золотое не прекращается, несмотря даже на ухудшение погодных условий. Тут уже второй день идет дождь. Кругом грязь, которая превращается в сплошную глину», — рассказал он.

Кулага показал, как боевая машина покидает место дислокации и выходит на огневую позицию.

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«Боевые единицы покидают место дислокации и выходят на передний край, оттуда уже в дальнейшем будет вестись огонь», — пояснил корреспондент.

16 мая Кулага рассказал об обстреле позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Золотого. Он пояснил, что артиллерийские установки работают по второй линии обороны в Золотом, в это же время идет штурм первой линии.

Ранее, 14 мая, корреспондент показал кадры работы артиллерии по позициям ВСУ в районе города Золотое. Он отметил, что артиллерия защитников Луганска работает по всей линии боевого соприкосновения, помогая продвигаться к городу. Журналист добавил, что взятие этого района позволит выйти к Лисичанску, где находится крупная группировка ВСУ.

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