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Сумма пособия по беременности и родам в РФ составит 660,9 тыс. рублей к 2025 году

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Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов
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Правительство РФ, поддержав законопроекты о едином тарифе на все виды социального страхования и объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), утвердило единый тариф и максимальный размер пособий поддержки матерей. Об этом сообщается в четверг, 19 мая, в материалах Министерства труда и соцзащиты РФ (Минтруд РФ).

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Из документов следует, что к 2025 году при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (сейчас — 37,9 тыс. рублей), а максимальная сумма пособия по беременности и родам (за 140 календарных дней) — 660,9 тыс. рублей (сейчас — 435,9 тыс. рублей).

Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет составит к указанному сроку 143,5 тыс. рублей (по действующей модели — 94,7 тыс. рублей), при стаже от пяти до восьми лет — 114,8 тыс. рублей (сейчас — 75,7 тыс. рублей), при стаже до пяти лет — 86,1 тыс. рублей (по действующему тарифу — 56,8 тыс. рублей), перечислили в Минтруда.

21 апреля в пресс-службе Минтруда также сообщили, что ПФР направил на выплату пенсий и пособий, а также на реализацию мер поддержки семей с детьми свыше 10,1 трлн рублей в 2021 году. На меры поддержки семей с детьми было выделено 660 млрд рублей. Помощь получили более 196 тыс. беременных женщин и родители 1,6 млн детей. Еще почти 400 млрд рублей направлено на выплату материнского капитала.

Ранее, 8 марта, министр финансов Антон Силуанов рассказал о порядке осуществления новых выплат на детей от 8 до 16 лет семьям с невысоким доходом. По словам главы ведомства, новые выплаты обойдутся бюджету в 455 млрд рублей.

С предложением установить такие выплаты ранее в этот день выступил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что социальная поддержка семей с детьми остается приоритетом властей страны.

27 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал, что размер материнского капитала на первого ребенка будет увеличен до 524 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до более 693 тыс. рублей. Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребенка.

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