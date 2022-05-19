Два природных пожара за сутки зарегистрировали в Якутии

С начала пожароопасного сезона в Якутии произошло 12 природных пожаров общей площадью 97,6 га. За последние сутки в республике зафиксировано два возгорания.

По данным республиканского управления МЧС, к тушению лесных пожаров привлекли 15 человек, две единицы техники, а также два воздушных судна от якутской территориальной подсистемы РСЧС. Угрозы для населенных пунктов и объектов экономики нет, пишет ИА YakutiaMedia.

19 мая высокий класс пожарной опасности сохраняется в Олекминском районе. Средний класс пожароопасности действует в Ленском и Сунтарском районах. За сутки площадь пожаров увеличилась на 3,1 га.

Для профилактической работы создано 35 патрульно-контрольных групп, в состав которых вошли больше 280 человек. Жителям республики напоминают об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.