Прямой эфир

Мишустин заявил о перестройке российской экономики

0
Фото: ТАСС/Александр Астафьев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская экономика начала перестраиваться. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг, 19 мая.

По словам главы кабмина, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку.

«Порвет бюджет»: крепкий рубль дал последний шанс российскому бизнесу
Текущая ситуация на рынке комфортна для инвестиций в собственный бизнес и импортозамещение

«Предприятия уже адаптируются к новым условиям, меняют поставщиков, выходят на другие рынки, и очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку», — цитирует Мишустина RT.

Премьер отметил, что это поможет бизнесу больше времени уделять развитию собственного дела.

Ранее в этот день Мишустин заявил, что правительство РФ запустит программу льготного кредитования для бизнеса на закупки приоритетных импортных товаров, пишет «Москва 24».

16 мая власти Москвы рассказали о работе по поддержке застройщиков. С конца марта девелоперы получили помощь от города на сумму 9,37 млрд рублей, передает НСН.

27 апреля президент России Владимир Путин поручил подготовить меры оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в том числе путем субсидирования процентных ставок по кредитам. Российский лидер подчеркнул, что льготы на кредит должны предоставляться бизнесу в целях приобретения франшизы или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории РФ.

В тот же день в Москве стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование предпринимателя в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей. Главные условия — статус малого или среднего предприятия и регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

11 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Мантуров подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022