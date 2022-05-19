Мишустин заявил о перестройке российской экономики

Российская экономика начала перестраиваться. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в четверг, 19 мая.

По словам главы кабмина, в текущих условиях необходимо помочь бизнесу, снижая административную нагрузку.

«Предприятия уже адаптируются к новым условиям, меняют поставщиков, выходят на другие рынки, и очень важно помочь им в этом, снижая административную нагрузку», — цитирует Мишустина RT.

Премьер отметил, что это поможет бизнесу больше времени уделять развитию собственного дела.

Ранее в этот день Мишустин заявил, что правительство РФ запустит программу льготного кредитования для бизнеса на закупки приоритетных импортных товаров, пишет «Москва 24».

16 мая власти Москвы рассказали о работе по поддержке застройщиков. С конца марта девелоперы получили помощь от города на сумму 9,37 млрд рублей, передает НСН.

27 апреля президент России Владимир Путин поручил подготовить меры оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в том числе путем субсидирования процентных ставок по кредитам. Российский лидер подчеркнул, что льготы на кредит должны предоставляться бизнесу в целях приобретения франшизы или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории РФ.

В тот же день в Москве стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование предпринимателя в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей. Главные условия — статус малого или среднего предприятия и регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

11 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Мантуров подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.