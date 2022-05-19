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Буш-младший подтвердил наличие биолабораторий Пентагона на территории Украины

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Бывший президент США Джордж Буш-младший, ставший героем очередного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус, подтвердил, что на Украине действовали биолаборатории в рамках программы Пентагона.

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При этом Буш думал, что ведет беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Пранкеры поблагодарили Буша за «наследие», которое бывший американский лидер оставил на Украине в виде биологических лабораторий Пентагона, и спросили, помнит ли он о данной работе военного ведомства.

«Да», — сказал Буш.

Также экс-президент Соединенных Штатов высоко оценил эвакуацию этих биолабораторий Пентагона на фоне российской спецоперации по освобождению Донбасса, передает RT.

«Хорошо. Вы умный парень», — отметил он, комментируя данные об эвакуации.

Накануне заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что, по оценкам России, сеть американских биолабораторий по всему миру включает свыше 400 объектов, сообщается на сайте kp.ru.

16 мая президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ сообщил, что на Украине под контролем США создавали компоненты биологического оружия, а также отрабатывали механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки в СНГ. Как указал глава государства, Россия давно била тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве.

В конце апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что Вашингтон под видом «научных исследований» развернул сеть биолабораторий не только на Украине, но и в других государствах СНГ: Грузии, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении.

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