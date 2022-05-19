Доцент ВШУФ оценил идею Минфина отменить НДС на покупку бриллиантов

Рассматриваемая Минфином идея отмены налога на добавленную стоимость (НДС) позитивно скажется на стоимости бриллиантов и увеличит интерес к драгоценным камням как объектам для инвестиций, заявил «Известиям» доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Валерий Корнейчук в четверг, 19 мая.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Минфина сообщил, что ведомство собирается отменить НДС на покупку бриллиантов частными инвесторами. О планах либерализовать оборот алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке 18 мая упоминал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. По его словам, инициатива должна поддержать алмазодобывающую компанию «Алроса», из-за санкций столкнувшуюся с «серьезными проблемами». Традиционно власти помогали предприятию в период кризисов через закупки камней в Гохран.

По словам Корнейчука, на внутреннем рынке увеличение спроса произойдет, когда население станет покупать драгоценные камни с целью сбережения, как это происходит с золотыми слитками. Однако вложения в драгоценные камни с точки зрения сохранности сбережений являются трудной и непредсказуемой задачей — они сложны в оценке и низколиквидны, указал он. Это товар по большей части для состоятельных клиентов, добавил доцент ВШУФ.

Кроме того, он отметил, что если ломбарды покупают изделия из золота по цене лома, то нетрудно представить себе, с какой скидкой они будут покупать бриллианты.

Доцент считает, что только при росте внутреннего рынка сбыта алмазов и бриллиантов, установлении государством минимальных закупочных цен на драгоценные камни, расширении уполномоченных финансовых организаций (банков) для их покупки и продажи с выдачей им соответствующих лицензий вопросы создания внутреннего рынка алмазов в России будут решены.

Он также указал на необходимость либерализации режима оборота алмазов и бриллиантов на законодательном уровне для внутреннего рынка с учетом налоговых аспектов.

«В отличие от рынка золотых слитков этот рынок в России практически не развит. Все эти вопросы сейчас рассматриваются в правительстве, однако ясности в путях решения этих вопросов, по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, пока нет», — заключил финансист.

Заместитель генерального директора крупнейшей в мире алмазодобывающей компании «Алроса» Евгения Агуреева рассказала «Известиям», что россияне, которые ищут инструменты для вложения и сбережения средств в условиях валютных ограничений и волатильности финансовых инструментов, гораздо охотнее сегодня рассматривают альтернативу в виде физических активов. Однако НДС на покупку бриллиантов сдерживает потенциальных инвесторов, отметила она.

«В случае либерализации россияне получат новые возможности наряду с уже популярными на рынке инвестициями в физическое золото», — заявила она.

Агуреева добавила, что компания многие годы работает с частными покупателями в рамках специальной программы Alrosa Diamond Exclusive. Она позволяет физическим лицам не только покупать бриллианты инвестиционного класса напрямую у компании-производителя, но и продавать их, выставляя на реализацию на регулярные аукционы «Алроса». С марта 2022 года интерес к инвестиционной части программы вырос в несколько раз, заключила топ-менеджер.

В начале февраля в ассоциации «Гильдия ювелиров России» рассказали «Известиям», что в стране в 2021 году на 20–25% выросли продажи ювелирных украшений в сравнении с предыдущим годом, когда отмечался спад. Тенденцию подтвердили и участники рынка. По данным Adamas, наибольший интерес пришелся на изделия с бриллиантами.

В 2021 году спрос на украшения с бриллиантами вырос на 20% в сравнении с 2020-м. Рост спроса на такие изделия подтвердили и в «Алроса».

Закон об отмене НДС на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием из хранилищ банков подписал президент РФ Владимир Путин 9 марта 2022 года. До этого приобретение гражданами драгметаллов облагалось НДС в 20%.