В партии Эрдогана назвали борьбу с терроризмом главной задачей НАТО

Страны — члены НАТО должны в первую очередь бороться с терроризмом. Эта задача должна быть основной для альянса, сообщил в четверг, 19 мая, пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик на пресс-конференции.

«НАТО — это организация по обеспечению безопасности. Основной борьбой для НАТО должна быть борьба с терроризмом. И вы (Финляндия и Швеция) находитесь в прямом контакте со структурами, которые страны — члены НАТО признают террористическими», — заявил официальный представитель ПСР, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна проинформировала НАТО о решении сказать «нет» вступлению Финляндии и Швеции в альянс.

Накануне Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

В тот же день стало известно, что Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции. Страны должны были обсудить поданные послами заявки, что ознаменовало бы начало процесса приема в организацию. Турецкая же сторона ясно дала понять, что в настоящий момент не может одобрить начало обсуждения. В итоге из-за позиции Анкары переговоры не стартовали.

Как указал 14 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, большинство граждан Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу, поскольку эти страны открыто поддерживают РПК (Рабочая партия Курдистана), которая признана террористической в Турции.

В свою очередь шведский премьер Магдалена Андерссон сообщала, что Швеция готова пойти на контакты с Турцией, чтобы разрешить возникшие между Анкарой и Стокгольмом разногласия.

В России также критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент РФ Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.