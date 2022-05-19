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Мишустин назвал сроки запуска единого пенсионного и социального фонда

Премьер-министр РФ Мишустин назвал сроки запуска единого фонда пенсионного и социального страхования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2023 году в России заработает единый фонд пенсионного и социального страхования. Об этом 19 мая заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает сокращать административные издержки и формировать удобные сервисы для людей и бизнеса. Со следующего года в России появится единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Сейчас через эти два фонда идут практически все федеральные меры поддержки», — заявил Мишустин в ходе заседания правительства.

Он отметил, что их объединение поможет упростить выплаты людям. По его словам, они станут назначаться автоматически либо по одному заявлению.

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Пакет документов, которые позволят объединить в одну структуру два этих фонда, будет обсуждаться в правительстве в ходе проходящего заседания.

Ранее, 26 апреля, Мишустин дал поручение Минтруду к маю представить график разработки и принятия подзаконных нормативных актов для реализации закона о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Тогда же сообщалось, что будет прорабатываться и введение единого тарифа страховых взносов, они будут перечисляться в фонд единым платежом. Как уточняется, объединение функций Пенсионного фонда и Фонда социального страхования сделает получение социальных выплат более быстрым.

28 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала «Известиям», что объединение приведет к экономии средств, выделяемых на содержание двух фондов. Парламентарий допустила, что власти смогут решить серьезные задачи, например, увеличить размер некоторых пособий за счет появившихся после объединения средств.

О том, что Минтруд планирует объединить ПФР и ФСС в единый социальный фонд, закрепив за ним статус внебюджетного фонда, а в его структуре управления создать новый орган — наблюдательный совет, стало известно 28 января.

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