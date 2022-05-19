Правительство запустит программу кредитов для бизнеса на закупку импортных товаров

Правительство РФ запустит программу льготного кредитования для бизнеса на закупки приоритетных импортных товаров. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он пояснил, что данная мера необходима, чтобы снизить расходы предпринимателей на закупку приоритетной импортной продукции.

«Соответствующее постановление подписано. Стоимость кредитов будет рассчитываться по формуле 30% от ключевой ставки Банка России плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 7%», — сообщил премьер-министр.

Разница с рыночной ставкой будет компенсирована банкам за счет субсидий из бюджета. Срок, на который можно будет получить кредит, зависит от цели займа, пояснил Мишустин. Так, для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, для оборудования и средств производства — три года.

«Рассчитываем, что такая поддержка поможет предприятиям снизить свои текущие затраты и наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов, и они смогут вернуться к поступательному развитию», — заключил Мишустин.

27 апреля президент России Владимир Путин поручил подготовить меры оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по модели франчайзинга, в том числе путем субсидирования процентных ставок по кредитам. Российский лидер подчеркнул, что льготы на кредит должны предоставляться бизнесу в целях приобретения франшизы или в целях замещения иностранных компаний, приостановивших или прекративших деятельность на территории РФ.

В тот же день в Москве стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование предпринимателя в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей. Главные условия — статус малого или среднего предприятия и регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

11 апреля глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью «Известиям» заявил, что российская экономика сейчас обладает большим потенциалом к импортозамещению и переходит на новый его этап. Мантуров подчеркнул, что работа по замене заграничных товаров и компонентов российскими ведется уже многие годы и необходимо устранить зависимость от поставщиков, которые не хотят поставлять продукцию в Россию.