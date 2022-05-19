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В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар»

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал заместителя командира подразделения украинской националистической группировки «Айдар» (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дениса Мурыгу до 16 июля. Об этом пресс-служба суда сообщила 19 мая.

«Мурыге избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Арест на один месяц и 30 суток», — уточнили в пресс-службе.

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Мурыга был задержан ранее в этот же день. Его подозревают в подрыве моста в Луганской Народной Республике, в результате чего погибли часовые народной милиции ЛНР.

Националист вступил в группировку в 2015 году. Позже был назначен заместителем командира подразделения в Лисичанске.

19 мая депутат народного совета ЛНР первого созыва Светлана Коноплева сообщила «Известиям» о жестокости, с которой обращались с пленными боевики «Айдара». По ее словам, она попала в плен в 2014 году во время перевозки тел двух погибших ополченцев. Она рассказала, как несколько траурных процессий были расстреляны националистами, люди вынуждены были прыгать в могилы, чтобы остаться в живых.

17 мая в Минобороны РФ сообщили, что в больницах Запорожья боевики украинского радикального националистического формирования оборудовали огневые позиции, персонал и пациентов удерживают в качестве живого щита.

До этого, жительница освобожденного села Крымское рассказала военкору «Известий», как в 2014-м к ним зашли националистические группировки «Айдар» и «Правый сектор» (организации запрещены в России). По ее словам, они входили в дома и стреляли над головами жильцов.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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