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Бизнес McDonald’s в России купит Александр Говор

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Компания McDonald’s продаст свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Об этом в четверг, 19 мая, говорится в пресс-релизе компании.

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«McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», — приводит заявление компании телеканал «Звезда».

Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети. Бизнесмен также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.

Говор, в соответствии с соглашением, будет осуществлять управление ресторанами под новым брендом. Новому владельцу запрещено использовать логотип, название и фирменное меню, отмечает НСН.

В настоящее время под управлением компании Говора «ГиД» находятся 25 ресторанов McDonald’s, расположенных в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал принятое решение о продаже сети итогом продолжительного и непростого переговорного процесса и пообещал поддержку от ведомства.

О том, что McDonald`s вернется под другим брендом, стало известно 16 мая. Новое название пока не разглашается, однако известно, что компания сохранит меню, штат сотрудников и большую часть поставщиков, сообщает телеканал «360».

Также 16 мая член экспертного совета предпринимателей при правительстве Москвы Павел Ковшаров отметил, что уход из России путем продажи бизнеса для компании — единственный вариант в сложившейся ситуации, пишет RT.

Основная часть ресторанов — около 600–700 в стране — принадлежит различным юрлицам: ОАО, ЗАО и так далее, отметила генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Их развивает российская команда во всех крупнейших городах, именно они и привели компанию в Россию. Еще около 120–130 точек функционируют по франшизе.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Временно были закрыты 850 ресторанов с сохранением зарплаты сотрудников, пишет сайт kp.ru. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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