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Минпромторг поможет российским собственникам McDonald's

Мантуров: Минпромторг РФ поможет российским собственникам McDonald's наладить работу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минпромторг будет оказывать российским собственникам активов McDonald's в РФ содействие в налаживании работы. Об этом в четверг, 19 мая, заявил глава министерства Денис Мантуров.

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«Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками», — приводит «РИА Новости» слова Мантурова.

Он также подчеркнул, что Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам всё необходимое содействие в налаживании работы.

Ранее в этот день стало известно, что сеть американских ресторанов McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети.

Говор работает с сетью ресторанов почти 10 лет. Сейчас у него функционирует 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе. Возможно, сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Предприниматель также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.

16 мая источник, близкий к сети ресторанов, заявил «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в РФ с одним из своих российских партнеров. В тот же день источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, надеется вернуться в страну.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели сети. Он уточнил, что продажа сети ресторанов и их открытие с новым названием в РФ в краткосрочной перспективе отразятся на бизнесе, поскольку McDonald's — мировой бренд, который сам по себе привлекает внимание потребителя.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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