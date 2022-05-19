В США выпустили комикс про Зеленского на английском языке

Американская издательская студия комиксов TidalWave Productions создала комикс про президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщается на сайте студии, брошюра на 22 страницах вышла 18 мая на английском языке.

«TidalWave с гордостью объявляет о добавлении биографии Владимира Зеленского к популярной серии комиксов с представителями политической движущей силы. Часть сборов от выпуска комикса будет направлена в Международный Комитет Красного Креста для помощи Украине», — говорится в сообщении на сайте студии.

По словам издателя Даррена Г. Дэвиса, эта работа для него многое значит, так как он имеет украинские корни.

«Мои бабушки и дедушки являются украинскими иммигрантами. Я хотел выпустить эту книгу, чтобы она стала не только способом рассказать новую историю, но и воздать должное моим предкам. Никого не обижает, что у Владимира Зеленского такая впечатляющая жизненная история», — сообщил Дэвис, заметив, что раньше президент Украины был комедийным актером.

Комикс будет доступен как в печатном, так и в электронном формате. До Зеленского героями серии политико-биографических комиксов TidalWave Productions уже становились бывшие президенты США Барак Обама, Дональд Трамп, Джордж Буш, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, бывший лидер ЮАР Нельсон Мандела и другие.