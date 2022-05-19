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В США выпустили комикс про Зеленского на английском языке

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Фото: Global Look press/Serg Glovny
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Американская издательская студия комиксов TidalWave Productions создала комикс про президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщается на сайте студии, брошюра на 22 страницах вышла 18 мая на английском языке.

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«TidalWave с гордостью объявляет о добавлении биографии Владимира Зеленского к популярной серии комиксов с представителями политической движущей силы. Часть сборов от выпуска комикса будет направлена в Международный Комитет Красного Креста для помощи Украине», — говорится в сообщении на сайте студии.

По словам издателя Даррена Г. Дэвиса, эта работа для него многое значит, так как он имеет украинские корни.

«Мои бабушки и дедушки являются украинскими иммигрантами. Я хотел выпустить эту книгу, чтобы она стала не только способом рассказать новую историю, но и воздать должное моим предкам. Никого не обижает, что у Владимира Зеленского такая впечатляющая жизненная история», — сообщил Дэвис, заметив, что раньше президент Украины был комедийным актером.

Комикс будет доступен как в печатном, так и в электронном формате. До Зеленского героями серии политико-биографических комиксов TidalWave Productions уже становились бывшие президенты США Барак Обама, Дональд Трамп, Джордж Буш, экс-госсекретарь США Кондолиза Райс, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, бывший лидер ЮАР Нельсон Мандела и другие.

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