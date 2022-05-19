Франция заверила в отсутствии эскалации НАТО конфликта с Россией

Заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО не несут никакой угрозы для Москвы. Об этом говорится в сообщении французского МИДа, опубликованном в Twitter.

«Представляют ли заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО угрозу эскалации, как утверждает Россия? Ответ — нет. НАТО — оборонительный союз и не способствует эскалации конфликта с Россией», — сказано в публикации.

Там отметили, что НАТО как оборонительная организация с начала украинского конфликта принимала меры лишь для защиты территорий стран — участников альянса. При этом в ведомстве указали, что НАТО не участвует в военных действиях в украинском конфликте.

18 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генсеку альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе.

16 мая сообщалось о том, что президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о расширении Североатлантического альянса.

В России критически отреагировали на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к НАТО. Так, президент страны Владимир Путин отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер и выходит за рамки своего географического предназначения, пытаясь таким образом влиять на другие регионы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва будет внимательно следить за тем, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО с точки зрения безопасности РФ.

Также накануне руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов рассказал, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). По его словам, американская база «Эт-Танф» в Сирии превратилась в террористический «хаб», где готовят лояльных США боевиков для переброски на Украину.

29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с начала спецоперации киевский режим привлек на Украину около 7 тыс. иностранных наемников из 63 стран.

При этом 31 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг сам отмечал, что любое вмешательство стран альянса в ситуацию на Украине крайне опасно, так как может привести к эскалации. Он заявлял, что отправка войск НАТО на Украину приведет к прямому столкновению альянса с Россией.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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